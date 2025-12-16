«Думали проучить»: во Фрязине пьяные мужчины набросились с кулаками на девочку из-за мата

Конфликт в кафе в подмосковном Фрязино, начавшийся с нецензурного слова ребенка, обернулся дракой и применением перцового баллончика, поставив перед очевидцами и участниками вопросы о границах допустимого. REGIONS узнал подробности истории, а также выяснил у юриста, какие последствия могут ждать агрессоров.

Инцидент разгорелся, когда нетрезвые посетители сделали замечание девочке-подростку за мат. Несмотря на ее извинение, мужчины продолжили эскалацию, перейдя на оскорбления. На защиту девочки встали находившиеся с ней мальчики, после чего словесная перепалка переросла в физическое противостояние: агрессоры, по словам свидетелей, пытались ударить подростков. В попытке остановить нападение один из молодых людей использовал перцовый баллончик.

Польза этой истории — в ее четком юридическом разборе, который актуален для любого, кто может оказаться в похожей ситуации. Подмосковный юрист Федор Лукинов, к которому обратились корреспонденты, дал конкретные правовые оценки.

Для инициаторов конфликта — нетрезвых мужчин — грозит двойная ответственность. Появление в общественном месте в состоянии опьянения может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей или 15 сутками ареста, а оскорбление чести и достоинства — штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

Ключевой вопрос — оценка действий защищавшегося подростка. Применение перцового баллончика может быть квалифицировано как необходимая оборона, но лишь в том случае, если будет доказано, что агрессоры реально угрожали его жизни или здоровью. В противном случае это может трактоваться как превышение мер самообороны.

Ранее сообщалось, что многодетная мать избила полицейских по дороге в опеку.