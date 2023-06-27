Дуров анонсировал скорое появление сторис в Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал скорое обновление в своих соц. сетях. С новой функцией пользователи мессенджера смогут записывать и публиковать короткие видео в общей «ленте» новостей внутри приложения.

Как гласит пост Дурова, изначально команда Telegram была против введения данного формата, но пользователи на протяжении многих лет просили разработчиков добавить короткие видео в приложение.

Он также сообщил, что пользователи смогут определять и управлять видимостью своих сторис. К видео можно будет оставлять подписи и ссылки. Также появится функция публикации фото и видео, снятых одновременно на две камеры телефона – переднюю и заднюю. Сторис будут «висеть» в мессенджере от 6 до 48 часов, в зависимости от выбора их автора.

Обновление приложения с появлением нового формата планируется в июле.