Дуров: формальности по сотрудничеству Telegram и xAI не улажены

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, сообщил на своей странице в социальной сети X, что соглашение о сотрудничестве между Telegram и xAI в целом согласовано, но ещё предстоит решить некоторые вопросы технического характера.

В ответ на заявления Дурова о возможном сотрудничестве между Telegram и компанией Илона Маска xAI, американский предприниматель написал в своей социальной сети X, что никаких договоренностей не было пока достигнуто.

«Верно. Соглашение принципиально достигнуто, но формальности не улажены», — написал Дуров.

В среду, 28 мая, Павел Дуров объявил о том, что Telegram и стартап xAI, основанный Илоном Маском, заключили соглашение о сотрудничестве сроком на один год. В рамках этого соглашения Grok, чат-бот от xAI, будет доступен пользователям Telegram.

По условиям договора, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и долю в акционерном капитале xAI.