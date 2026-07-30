Дуров признан экстремистом и террористом в России: что это меняет для основателя Telegram

Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов, узнала редакция ТАСС . Это решение не просто символический жест — оно влечет за собой жесткие финансовые ограничения на территории России, включая блокировку счетов и запрет на любые крупные сделки.

Федеральная служба по финансовому мониторингу официально включила основателя Telegram в реестр лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Юридически этот статус накладывает серьезные ограничения на любую деятельность в России, хотя сам предприниматель последние 12 лет живет за границей.

Конфликт Дурова с российскими властями длится годами. После провальной блокировки 2018–2020 годов мессенджер стал главной коммуникационной платформой страны, однако давление не ослабло: штрафы, замедление трафика и продвижение госконкурирующих приложений. ФСБ также объявила бизнесмена в международный розыск по обвинению в содействии терроризму — из-за отказа удалять отдельные каналы и боты. Сам Дуров называет эти действия попыткой уничтожить тайну переписки и ввести тотальную цензуру. Ранее он уже сталкивался с юридическими преследованиями во Франции по вопросам модерации.

Включение в реестр — не просто формальность. По закону, такой статус присваивается при возбуждении уголовного дела по террористическим или экстремистским статьям, а также за тяжкие преступления, совершенные на почве ненависти. Для Дурова это автоматически означает:

Блокировку всех банковских счетов и карт в российских финансовых учреждениях. Любые операции, кроме минимальных, становятся недоступны.

Лимит на расходы до ₽10 тыс. в месяц на каждого члена семьи. Эти средства разрешено тратить только на налоги, штрафы и базовые нужды.

Запрет на сделки с недвижимостью и имуществом. Продажа или покупка квартир, автомобилей, а также крупные переводы под полным запретом.

Ограничение на выезд из России. Хотя Дуров уже более десяти лет живет в эмиграции, формально граница для него теперь закрыта.

Эксперты отмечают, что практический эффект от этих мер для бизнесмена, управляющего активами из-за рубежа, может быть ограниченным. Однако сам факт внесения в реестр свидетельствует о том, что государство перешло к самым жестким инструментам давления на платформу, которая остается неподконтрольной.

*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга