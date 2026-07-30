В Туле под окнами многоэтажки обнаружили тело 29-летней модели Анастасии Лобановой

В Туле произошла трагедия, которая потрясла всех, кто знал 29-летнюю модель Анастасию Лобанову, сообщает Woman.ru. Ее тело обнаружили под окнами многоэтажки 25 июля. О гибели девушки стало известно 28 июля, когда с ней попрощались родные, друзья и близкие.

По информации местных СМИ, причиной смерти стали травмы, несовместимые с жизнью. Следственный комитет организовал доследственную проверку, но пока признаков криминального характера не нашел. Сейчас следствие рассматривает случившееся как несчастный случай.

Лобанова посвятила индустрии моды более десяти лет. Она участвовала в модных показах, снималась в рекламных роликах и фотосессиях, появлялась на страницах глянцевых изданий в России и за рубежом. В 2014 году девушка заключила контракт с турецким агентством Hilltop Model Management и долгое время работала в Турции.

В 2020 году модель отправилась на работу в Индию, но вскоре после ее возвращения началась пандемия коронавируса. Из-за ограничений международного сообщения Анастасия не могла вернуться домой. Около полутора месяцев она провела на самоизоляции.

Местные СМИ даже рассказали об истории россиянки, так как она обращалась за помощью. Ее услышал тогдашний губернатор Тульской области Алексей Дюмин и помог ей вернуться домой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили тело 39-летней телеведущей Натальи Божук.