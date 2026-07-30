Любите драмы или боевики? Что о вас говорит ваш любимый тип персонажей фильмов

Любимые фильмы могут говорить о личности точнее, чем кажется, пишет автор статьи портала Inc. Джефф Хейден. Команда исследователей под руководством когнитивного психолога Эдгара Дюбура пришли к выводу, что предпочтения зрителей лучше объясняются не жанрами вроде «хоррора», «романтики» или «боевика», а конкретными сюжетными элементами и мотивациями персонажей.

Авторы опирались на модель Big Five, которая описывает пять черт личности: открытость опыту, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и невротицизм. Например, люди с высокой открытостью чаще реагируют на истории об исследовании, любопытстве и рассуждении, но это не значит, что им автоматически понравится любая фантастика.

Доброжелательность связали с интересом к персонажам, которые проявляют теплоту, сострадание и способность прощать. При этом таким зрителям, как правило, меньше нравятся герои, действующие из ярости или жажды мести.

Добросовестные люди могут сильнее ценить сюжеты, где персонажи защищают свои принципы, осуждают зло и получают признание как герои. Экстраверты предпочитают видеть общительных и коммуникабельных персонажей, чаще комедийного плана. По показателям невротицизма можно понять, что людям нравятся драматичные и эмоциональные герои, не стесняющиеся как светлых, так и темных чувств.

Исследователи подчеркивают: жанр остается важным, но внутри одного жанра зрители выбирают разные фильмы. Настоящая подсказка заключается в том, какие страхи, конфликты, цели и поступки героев действительно вызывают отклик у смотрящего.