Слухи о реформе квитанций ЖКХ: в Госдуме опровергли разделение платы за коммунальные услуги с 1 августа

Слухи о том, что с первых чисел августа российские квитанции за коммунальные услуги ждет кардинальная реформа, а именно разделение строк «ремонт» и «содержание общего имущества», не выдержали столкновения с реальностью. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей категорично опровергла эту информацию, назвав ее не более чем журналистской «уткой».

По ее словам, никаких нововведений в привычные платежные документы с 1 августа не планируется и граждане могут выдохнуть — их кошельки в этот день не столкнутся с сюрпризами в виде переформатированных долгов или перерасчетов.

Однако путаница в головах возникла не на пустом месте. Разворотнева пояснила, что в недрах ее комитета действительно велась работа над подобным законопроектом, но до внесения в парламент дело так и не дошло — инициатива просто еще не запущена в официальный оборот. Более того, в законодательстве уже существует норма, предписывающая управляющим компаниям разделять в своих отчетах средства, потраченные на текущий ремонт и на содержание дома. Эти данные теперь должны публиковаться в ГИС ЖКХ или региональных системах. Но ключевая деталь здесь в том, что речь идет исключительно об отчетности для контроля, а не о структуре платежки для рядового собственника. Это два больших мира, которые граждане часто смешивают, принимая внутреннюю финансовую документацию УК за свой личный счет.

Отвечая на волну обеспокоенности, парламентарий внесла ясность и в календарь возможных изменений: в российской законодательной практике принято запускать серьезные реформы либо с 1 сентября, либо с 1 марта. Летняя дата — это заведомо ложный ориентир, который не имеет под собой нормативной базы. Таким образом, грядущий август пройдет для системы ЖКХ в привычном режиме, а все разговоры о перестройке граф в квитанциях останутся лишь информационным шумом, который уже опровергнут на официальном уровне.

Ранее сообщалось, что с 1 августа меняется порядок передачи показаний приборов учета воды.