Telegram начал сотрудничать с французским правосудием

Мессенджер Telegram начал сотрудничать с правосудием Франции. Это спровоцировало поступление запросов и от других стран, желающих расследовать киберпреступления, сообщает газета Figaro.

Сотрудничество сервиса с правосудием способствует раскрытию многих преступлений. Telegram оказывает помощь всем странам, входящих в Евроюст. Одной из них уже удалось получить ответы на запросы, связанные с расследованием тяжких преступлений, отмечает издание.

Сотрудничество с Telegram заинтересовало крупную международной державу, а также многих другие страны мира, в том числе Южную Корею.

Во французской системе правосудия начали регистрироваться случаи, связанные с киберпреступлениями.

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