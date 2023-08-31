«Душа его была близка к Богу»: священник рассказал, что ждет Пригожина на том свете

Личность создателя ЧВК «Вагнер» даже после его трагической гибели не дает покоя массе людей как внутри России, так и за ее пределами. Однако теперь мирские хлопоты навряд ли интересуют Евгения Пригожина. О том, что ждет его на том свете, рассказал протоиерей Константин Харитонов.

Несмотря на то, что лидер «музыкантов» был спорным человеком со своими плюсами и минусами, надежда на рай у него есть. По словам священника, Пригожин отметился в том числе и хорошими делами — теперь оценивать их предстоит Богу.

«Господь взвесит на весах все его дела. Чтобы говорить об искуплении, нужно понимать, что это. Искупить грехи нельзя, только Господь может их очистить и простить — Он единственный наш Искупитель. Знаю, что Пригожин помогал храмам, а это говорит о том, что душа его была близка к Богу. Это очень хорошо для его спасения», — отметил протоиерей в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время священнослужитель призвал не судить главу ЧВК «Вагнер». По его словам, только те, кто знал его лично, могут как-либо отзываться о Евгении Викторовиче, хотя и их мнение не станет решающим для его загробной жизни.

«Мы не имеем права судить человека. Только на суде Божием будет определено, какие мы с вами — хорошие или плохие. Мы все делаем что-то доброе, что-то злое. А такие, как он, особенно видны обществу, поэтому и дела их сугубые. Бог рассудит», — подчеркнул священник.

Ранее выяснилось, где может скрываться Пригожин, если он жив.