Выяснилось, где может скрываться Пригожин, если он жив

Самые популярные гласят о том, что его трагическая гибель в авиакатастрофе под Тверью на самом деле была инсценировкой. Об этом свидетельствуют и африканские СМИ, которые писали, что российского военного деятеля якобы видели на Мали — живого и невредимого.

Однако, как рассказал политолог Михаэлис Галицкий, если глава ЧВК «Вагнер» и мог где-то притаиться — то только в России.

«В Белоруссии его бы уже нашли, она маленькая. Если бы он был в Африке, уже давно зафиксировали бы, что он перешел границу», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Разумеется, уточнил политолог, Пригожин мог попытаться покинуть страну по липовому паспорту.

«Но я не думаю, что было именно так. Он приехал в Россию и, скорее всего, находится пока здесь, если допускать мысль о том, что он жив», — считает Галицкий.

Ранее мы сообщали о том, что россиянам поступают странные сообщения от «Пригожина».