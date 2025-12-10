Душегуб с битой: тайна исчезнувшего иностранца в Москве раскрылась спустя годы

В Москве завершено расследование дела в отношении 31-летнего иностранца, которого обвиняют в убийстве мужчины в 2019 году. Материалы переданы в суд, а сам фигурант объявлен в международный розыск, сообщает Лента.ру.

По данным следствия, 19 декабря 2019 года в ресторане на улице Авиационной обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, нанес своему знакомому не менее 11 ударов битой по жизненно важным органам. После происшествия он вывез пострадавшего в безлюдный район Подмосковья и скрылся.

Личность подозреваемого установили спустя несколько лет после дополнительной проверки архивных материалов. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ.

