«Душенька разрывалась»: мать бойца СВО заранее почувствовала, что ее сын погиб

Спецоперация даже для семей некоторых военных стала громом среди ясного неба. Дипломированный офицер Сергей Лызлов никак не мог успокоить родных, когда 24 февраля 2022 года вся страна узнала о вхождении войск в Донбасс.

Из части в Рязани военные сперва поехали на учения в Белоруссию, а оттуда уже заходили на Украину. Лызлов командовал самоходной батареей артиллерийского батальона. Как говорит мать бойца Светлана Миронова, сын не выходил на связь месяц. Боец сначала смог позвонить жене, а спустя время — матери.

«Мне сын звонил с чужого телефона. Он набрал месяца через полтора, ночью. Мы с ним разговаривали больше часа, но он про тяготы службы ничего не упоминал. Сережа всегда меня успокаивал, что у него все хорошо», — заметила Светлана.

Накануне гибели 25-летний капитан Лызлов в очередной раз набрал матери. Все было, как обычно, сын и мать не прощались, не обливались слезами. Но наутро Светлана уже была сама не своя.

«Я в этот день, 18 июля 2022 года, прямо с утра все чувствовала: у меня душенька разрывалась. Накануне мы с сыном созванивались, все как обычно. Но уже утром я написала снохе в Рязань, спросила, все ли у них хорошо. Оказалось, что в тот день, когда Сережа погиб, бойцы вышли на задание раньше времени и подорвались на мине», — вздохнула Светлана.

После гибели родные еще два месяца искали останки офицера. Подавленная горем мать сдала ДНК, и лишь после анализа Лызлова смогли доставить близким.

«Все эти два месяца были лишь страх и слезы. Сама поражаюсь, как я это все пережила. Мы похоронили Сережу со всеми почестями. Первая часть прощания была в поселке Рефтинском, а вторая — в селе Кунарском. Все было очень достойно, сына похоронили как настоящего офицера, с военным оркестром», — поделилась женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, каким был Сергей Лызлов.