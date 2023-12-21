«Душевное и не утилитарное»: волонтер из Севастополя порадует солдат СВО необычными подарками

Приближается Новый год — один из главных праздников для жителей России. Однако некоторые граждане нашей страны не смогут отметить это событие и насладиться праздничной атмосферой, так как защищают ее интересы и суверенитет в зоне СВО.

Оставить людей, находящихся сейчас на фронте, без праздника было бы настоящим преступлением, но этого и не случится. Бойцы тоже получат новогодние подарки — об этом нам рассказала волонтер Алиса Герих, участница движений «Мы вместе с Россией» и «Мы вместе — Севастополь».

«Под Новый год очень хочется привезти что-то душевное и совершенно не утилитарное, чтобы просто сделать им приятно. Поэтому школьники Севастополя подготовили письма и милые подарки для бойцов, мы собирали их в течение декабря и сейчас развозим по подразделениям», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо новогодних писем с поздравлениями от детей, добавила она, солдаты получат игрушки и сладкие подарки.

Волонтер уже не в первый раз доставляет подарки бойцам. Иногда это удается осуществить с помощью средств, собранных через ее интернет-блог, иногда взаимодействуя со штабом движения «Мы вместе — Севастополь».

Ранее волонтеры рассказали о подарках для участников СВО ко Дню воссоединения новых регионов с РФ.