Каски и домашняя еда: волонтеры рассказали о подарках для участников СВО ко Дню воссоединения новых регионов с РФ

День воссоединения новых регионов с Россией — значимый праздник для граждан по всей стране. Мероприятия же, приуроченные к торжественной дате, готовят не только власти освобожденных субъектов, но и волонтеры.

Валерия Петрусевич, руководитель благотворительной организации «Добро мира», рассказала о планах фонда на 30 сентября. По словам активистки, без подарков не останутся ни мирные граждане в новых регионах, ни солдаты, сражающиеся на фронте.

«Ко Дню воссоединения с Россией мы планируем большой выезд на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей с помощью как гражданским, так и военнослужащим. Для гражданских это гуманитарная помощь: подгузники, детское питание, одежда и многое другое», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для участников СВО готовятся иные наборы — то, что необходимо им в сложных условиях, а также домашняя еда.

«Для военнослужащих мы везем и бронежилеты, каски, шлемы. И, конечно же, наши крымские хозяюшки-красавицы готовят огромное количество вкусных домашних блюд для того, чтобы порадовать ребят в этот день», — добавила Петрусевич.

Ранее стало известно, как Херсон отпразднует воссоединение с Россией.