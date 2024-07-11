Душевный праздник улицы состоится в Павловском Посаде

Жителей ул. Вачевской и всех желающих приглашают 13 июля отметить праздник улицы, который уже стал традицией в Павловском Посаде. Участники смогут пообщаться, установить новые контакты и зарядиться положительными эмоциями.

Начнут отмечать праздник улицы в 11.00 на Вачевской. Соберутся жители этой улицы, их соседи, семьи с детьми и все, кто неравнодушен к родным уголкам города. Вместе они предадутся ностальгии, вспомнят, как складывалась их жизнь на просторах любимого города и улицы, а также смогут оценить подготовленную праздничную программу.

В ходе праздника покажут детскую анимацию и представят концерт. Выступать будут творческие коллективы ДК «Павлово-Покровский», которые поднимут настроение и создадут музыкальную атмосферу.

Каждая улица имеет свою историю, а для кого-то место становится по-настоящему родным и особенным. Праздник улицы станет отличной возможностью узнать лучше соседей и погрузиться в приятные воспоминания.