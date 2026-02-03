Два часа на платформе: электрички МЖД «сдались» перед 20-градусным морозом

Экстремальные погодные условия стали причиной масштабных сбоев в движении пригородных поездов на Московской железной дороге. Как пишет REGIONS , после сильных снегопадов и резкого похолодания до 20 градусов мороза пассажиры столкнулись с задержками рейсов до двух часов, переполненными составами и проблемами с отоплением в вагонах.

Как пояснили в пресс-службе МЖД, железнодорожная инфраструктура оказалась особенно уязвима перед резкими перепадами температур в сочетании с обильными осадками. Снег, попадая в двери вагонов, тормозные системы и другие механизмы, вынуждает технику работать в аварийном режиме, что напрямую влияет на точность соблюдения графика.

Для борьбы со стихией и поддержания работоспособности путей компания перевела сотрудников на круглосуточный режим работы. На расчистке магистралей задействовано более 100 единиц специальной техники и свыше двух тысяч работников, которые обслуживают непосредственно пути и стрелочные переводы. Еще около двух тысяч человек занимаются очисткой пассажирской инфраструктуры — платформ, мостов и тоннелей. Только за одни выходные с путей МЖД было вывезено свыше 237 тысяч кубометров снега, а общая протяженность расчищенных магистралей превысила 7,6 тысячи километров.

В компании сообщили, что совместно с перевозчиком принимаются все возможные меры для стабилизации ситуации в Московском узле. На текущий момент отправление поездов с конечных станций происходит с незначительными отклонениями от расписания, при этом ключевой показатель — интервалы движения — в основном удается сохранять. Однако полная нормализация графика ожидается только после стабилизации погодных условий и завершения основных противоаварийных работ.

Ранее сообщалось, что в Московской области железнодорожники проведут масштабную расчистку путей от снега.