Два часа за двумя печеньями: москвичи выстроились в километровую очередь к блогерше Полине Кукис

«Забавно, что к нам несколько раз подходили люди и спрашивали, почему такая большая очередь. Когда мы говорили, что за печеньем, люди думали, что его раздают бесплатно. Но, к сожалению, нам пришлось заплатить за два печенья и лимонад 1500 рублей», — рассказала она.