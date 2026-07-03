Два часа за двумя печеньями: москвичи выстроились в километровую очередь к блогерше Полине Кукис
В Москве выстроилась огромная очередь за печеньями по ₽490 к кондитеру Кукис
В Москве выстроилась километровая очередь за десертами блогерши Полины Филимоновой, известной как Полина Кукис. Видео с места событий опубликовала кондитер Елизавета с никнеймом 10.10.cake. Вместе с коллегой она решила лично проверить, из-за чего ажиотаж.
Цена одного печенья составляет ₽490, при этом в одни руки продают не больше двух штук. Девушка призналась, что простояла в очереди два часа, но время прошло незаметно, и посоветовала брать с собой подружку.
«Забавно, что к нам несколько раз подходили люди и спрашивали, почему такая большая очередь. Когда мы говорили, что за печеньем, люди думали, что его раздают бесплатно. Но, к сожалению, нам пришлось заплатить за два печенья и лимонад 1500 рублей», — рассказала она.