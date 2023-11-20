Два человека погибли и один пострадал в результате взрыва гранаты в Киеве, сообщили СМИ

Как передает украинский телеканал ТСН со ссылкой на киевскую нацполицию, трагический инцидент произошел в Днепропетровском районе столицы Украины.

Отмечается, что в результате детонации гранаты два человека погибли на месте от полученных ран, еще один госпитализирован медиками.

«В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Киева погибли два человека. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи», - говорится в сообщении.

На месте происшествия в настоящее время работают криминалисты и следственно-оперативная группа. Других подробностей инцидента не приводится.