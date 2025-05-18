Два человека погибли после столкновения парусника с Бруклинским мостом в США

В результате инцидента, который произошёл в Нью-Йорке в субботу, 17 мая, два человека стали жертвами столкновения парусного судна из Мексики с Бруклинским мостом. Об этом проинформировало издание New York Post.

По информации издания, мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом, в результате чего одна из мачт упала на палубу корабля.

По данным, предоставленной мэром города Эриком Адамсом, как минимум 19 из 277 членов команды получили ранения в результате инцидента, четверо из них — серьезные.

«В результате погибли два человека», — пишет издание.

В интернете появились кадры, запечатлевшие последствия инцидента с участием корабля ВМС Мексики и Бруклинского моста. Моряки оказались в ловушке, зацепившись за сломанные мачты судна.