Два человека погибли при атаке Израиля по Ирану, сообщает SNN

Израиль совершил нападение на Иран в ночь на пятницу, 13 июня: военно-воздушные силы страны нанесли удар по территории исламской республики. Согласно информации от информационного портала Axios, израильские военно-воздушные силы нанесли удар по территории исламской республики. В столице Ирана Тегеране были слышны взрывы, а система противовоздушной обороны активно работает над городом.

Министр обороны Израиля Кац объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. С 3:00 по московскому времени в стране временно прекращены занятия в образовательных учреждениях, работа предприятий и проведение собраний.

Что известно об атаке Израиля на Иран к этому часу:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что цель ударов по Ирану — устранить угрозу для безопасности Израиля. Операция будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об атаке на ключевой объект иранской ядерной программы в Натанзе.

Власти Ирана в срочном порядке проводят встречу, посвящённую вопросам безопасности, сообщает агентство Reuters.

Глава госдепа США Марко Рубио выразил тревогу в связи с потенциальными действиями Ирана, которые могут представлять угрозу для Соединенных Штатов и их граждан.

По информации, полученной от CNN, Израиль рассматривает возможность проведения серии атак на Иран, которые могут продолжаться в течение нескольких дней.

В результате атаки Израиля на Иран стоимость нефти увеличилась на 6%, как передает Insider Paper.

В соответствии с чрезвычайным приказом «Статья 8» армия Израиля мобилизовала тысячи резервистов, — сообщает ЦАХАЛ.

В Иране объявлено чрезвычайное положение на всей территории государства.

Согласно информации, полученной от агентства Reuters, спецслужбы Израиля, известные как Моссад, осуществили ряд секретных диверсионных акций на территории Ирана в период проведения израильской авиационной атаки.

По информации, опубликованной в The New York Times, Израиль осуществил атаки по меньшей мере на шесть военных объектов в районе Тегерана.

Как минимум два человека стали жертвами израильских ударов по Тегерану, сообщает информационное агентство SNN.