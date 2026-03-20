Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Коломне

В пятницу, 20 марта, в Коломне потерпел крушение легкомоторный самолет. Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в 15:40. Летательный аппарат рухнул на берегу реки Оки неподалеку от дома № 102 по улице Кирова.

В местном Центре чрезвычайных ситуаций сообщили, что воздушное судно упало у кромки воды. Возгорания после удара о землю не произошло. На месте обнаружены тела двух погибших.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения и сотрудники правоохранительных органов. Предварительная информация от диспетчеров двух частных аэродромов, базирующихся в городском округе, подтверждает, что с их территории легкомоторные самолеты в это время не взлетали. Детали случившегося предстоит установить следственному комитету и транспортной прокуратуре.

Спасатели обращаются к жителям с просьбой быть бдительными. Если вы стали очевидцем происшествия или обнаружили обломки, немедленно звоните по номеру 112. Категорически запрещено приближаться к месту крушения. Безопасная дистанция составляет не менее 100 метров. Не пытайтесь проявить инициативу — оградите территорию на расстоянии и дождитесь приезда специалистов.