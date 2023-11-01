Два человека погибли при пожаре в Ставрополе

Из-за пожара в одной из квартир Ставрополя погибли два человека, сообщило управление МЧС по региону.

По информации ведомства, пожар произошел в 00:14 по московскому времени в квартире, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома, который находится на улице Ленина 408А. Огонь распространился на 60 квадратных метров.

«В результате пожара погибли 2 человека (детей нет), пострадали 3 человека, из них 1 ребенок, спасены 10 человек, из них 5 детей, эвакуированы 15 человек», – говорится в сообщении МЧИ по Ставропольскому краю.

Как уточнили в ведомстве, в тушении пожара участвовали 13 единиц техники и 43 специалистов МЧС.

Ранее о жертвах в результате пожара сообщалось из Сахалинской области. Там, в Южно-Сахалинске, горел частный дом. Два человека погибли в огне.

Также пожар произошел в Республике Коми. В Усинске загорелась одна из квартир, в результате чего скончалась женщина.

Из-за пожара в бизнес-центре Якутска погибли две девушки. Возгорание произошло 27 октября. Отмечалось, что люди пытались самостоятельно эвакуироваться из здания.