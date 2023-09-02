Два человека пострадали из-за обстрелов Александровки в ДНР

Как сообщает агентство «РИА Новости», украинские военные вновь обстреляли ДНР. В этот раз под удар попал поселок Александровка. Из-за этого два человека оказались пострадавшими. Информацией об этом поделился Алексей Кулемзин, являясь главой Донецка.

На своей странице в социальных сетях он опубликовал соответствующую запись. В ней он также подчеркнул, что пострадавшими стали двое мужчин. Они получили ранения из-за обстрелов Александровки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Нескольким ранее поступали данные о том, что из-за обстрела, которому подвергся Петровский район Донецка, пострадали сразу пять человек.