Два человека сгорели заживо при пожаре в частном доме в Магадане

Как проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС по Магаданской области, трагедия разыгралась в воскресенье ночью, 10 ноября, в жилом доме по улице Продольной в Магадане.

Сообщается, что в результате возгорания, предварительной причиной которого стал аварийный режим работы электрооборудования, погибли два человека.

«Вечером 9 ноября на ул. Продольной загорелся частный дом. В Службу спасения о пожаре сообщили очевидцы. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни», — отмечается в заявлении экстренных служб.

Там добавили, что в пожаротушении были задействованы 34 сотрудника и семь единиц техники. Площадь возгорания составила 60 «квадратов».

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Подольске. Там вспыхнуло предприятие по производству пластиковых окон, и пламя быстро охватило площадь, превышавшую 3,6 тыс. кв. м. Помимо производства пострадали офисы и склад с кабельной продукцией.