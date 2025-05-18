Два человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в ямальском городе

В Надыме произошел пожар в многоквартирном доме. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», пострадали двое, включая малолетнего.

Пожар начался в доме на улице Набережной, 48. Возгорание в квартире на третьем этаже зафиксировали в 09:05.

К моменту прибытия пожарных помещение было сильно задымлено. На месте работали 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники, к ним присоединились два добровольца. Общими усилиями огонь удалось локализовать к 09:43.

В результате происшествия пострадали мужчина и ребенок. Троих человек, включая второго несовершеннолетнего, спасли. Еще восемь жильцов эвакуировались самостоятельно. Погибла домашняя кошка.

Огнем повреждена отделка кухни и коридора на площади 18 кв. м., вся квартира площадью 56 кв. м. теперь заполнена сажей. Причины возгорания и размер ущерба выясняются.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС погибли при выполнении служебного долга в Луганске.