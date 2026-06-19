Два человека за день: как в Корсаковском районе ликвидировали свалку на популярном озере

В Корсаковском районе оперативно ликвидировали незаконную свалку, образовавшуюся на берегу Хазарского озера. Информация о скоплении мусора в районе популярных «Теплых озер» появилась в канале Народного фронта.

В администрации Корсаковского округа пояснили, что официальных запросов по данной проблеме не поступало, а точные координаты свалки указаны не были — общественники лишь схематично обозначили территорию озера. Тем не менее после обеда специалист департамента дорожного хозяйства и благоустройства выехал на место для проверки. Свалку нашли и ликвидировали силами всего двух человек — специалиста администрации и водителя.

В муниципалитете напомнили, что субботники и экологические акции в районе проводят регулярно с апреля. В этом году только в акции «Вода России» приняли участие более тысячи человек. Мероприятия направлены на уборку прибрежных и береговых полос.

Основная причина появления свалок — сами отдыхающие, которые оставляют мусор после себя. Проконтролировать каждого, как отметили в администрации, невозможно. Для сбора отходов в районе установлены евроконтейнеры и большие бункеры. Они есть на выезде из села Охотское, у протоки и булочной, на пляжах «Охота» и «Солнечный», а также по дороге к озеру Хвалисекое и у его берегов.

Сейчас мусор вывозят три раза в неделю. Летом частоту планируют увеличить до пяти раз в неделю — соответствующее соглашение уже направили региональному оператору.