Два чуда сделали из итальянского блогера первого святого XXI века

Итальянский подросток Карло Акутис, скончавшийся от лейкемии в 2006 году, станет первым святым XXI века. Это подтвердил CNN папа Римский Лев XIV, который назначил дату канонизации.

При жизни молодой итальянец Акутис создал веб-сайт, посвященный католическим чудесам, за что получил прозвище «божий инфлюенсер». Его деятельность и глубокая вера сделали его популярным среди молодых католиков по всему миру, что не осталось без внимания Ватикана.

Для канонизации церковь требует подтверждения двух чудес, и, как оказалось, Акутис их совершил. Как отметили иностранные обозреватели, блоегр смог посмертно исцелить бразильского мальчика с врожденным пороком развития, а также спас девочку, получившую тяжелую травму головы после падения с велосипеда. В Ватикане рассмотрели эти случаи, придя к выводу, что их можно считать чудесами.

После смерти подростка от лейкемии вдохновились многие. Его могила в Ассизи стала местом паломничества.

Теперь подросток официально будет причислен к лику святых, став первым представителем поколения цифровой эпохи, удостоенным такого статуса. Канонизацию Акутиса назначили на 7 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что папа Лев XIV пообщался с российским президентом Владимиром Путиным.