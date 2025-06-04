Папа Лев XIV призвал Путина в ответ на диверсии и теракты помириться с Украиной

В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Папа Римский Лев XIV призвал к «шагу, который поможет достичь мира» в урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщил Маттео Бруни, глава службы печати Святого престола, в интервью журналистам.

Папа Римский обратил внимание на значимость общения для установления доброжелательных отношений и нахождения путей урегулирования разногласий.

«Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», — заявил Бруни.

Напомним, 31 мая, в субботу, в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской и Курской областях.