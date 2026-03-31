Два десятилетия тишины: Затерянный красный волк вновь показался во Вьетнаме

Сенсационная новость из мира зоологии: впервые за два десятилетия на территории Вьетнама обнаружен редкий красный волк. Взрослая особь этого исчезающего хищника была запечатлена камерой-ловушкой в национальном парке Пухоат, расположенном на севере страны. Это открытие дает надежду на то, что, возможно, на охраняемых территориях еще сохранилась хоть какая-то популяция этих животных, хотя ученые допускают и вариант миграции волка из других регионов.

Красные волки (Cuon alpinus) когда-то были широко распространены по всему азиатскому континенту. Однако, к сожалению, из-за активной деятельности человека — как разрушения естественной среды обитания, так и прямого истребления, включая использование браконьерских ловушек, — их численность и ареал обитания резко сократились. В результате Международный союз охраны природы классифицировал этот вид как «вымирающий».

Для Вьетнама исчезновение красного волка было особенно чувствительным, поскольку последний раз их видели в стране еще в 2003 году. Предполагалось, что на территории Вьетнама вид полностью исчез, главным образом из-за масштабного браконьерства. Тем не менее, команда зоологов под руководством Эндрю Тилькера из Института исследований в зоопарках и дикой природе Ассоциации Лейбница смогла найти доказательства того, что эти хищники все еще обитают во Вьетнаме.

В период с ноября 2023 по март 2024 года исследователи провели масштабное изучение фауны парка Пухоат, установив 45 камер-ловушек. Удача улыбнулась им 31 декабря 2023 года: в высокогорном тропическом лесу на высоте 1590 метров над уровнем моря одна из камер зафиксировала взрослого красного волка. Этот снимок был впоследствии подтвержден четырьмя независимыми экспертами, знакомыми с данным видом. Интересно, что на месте установки камеры зоологи заметили следы псовых, но ошибочно приняли их за отпечатки домашней собаки, принадлежавшей браконьеру.

Ученые, впрочем, призывают к осторожности в выводах. По словам Тилькера и его коллег, одного кадра недостаточно для полной оценки статуса красных волков в Пухоате. Исследователи допускают, что популяция может существовать, но, учитывая единичный факт фиксации, она, вероятно, крайне малочисленна. Существует и альтернативная версия: волк мог прийти в заповедник из другого уголка Вьетнама или даже из соседнего Лаоса.

Несмотря на значимость находки, ученые оценивают перспективы сохранения вида во Вьетнаме пессимистично. Отмечается, что несмотря на множество исследований фауны, проведенных в стране за последнее десятилетие, красный волк был зафиксирован лишь однажды. Это говорит о том, что большая часть территории страны, вероятно, полностью лишилась этого хищника. Хотя подходящие места обитания во Вьетнаме еще существуют, и теоретически вид мог бы восстановиться за счет миграции из Китая, Лаоса и Камбоджи, высокий уровень браконьерства делает эти надежды призрачными.