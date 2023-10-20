Два десятка человек выдвинули свои кандидатуры в Молодежный парламент Красногорска
Фото: [пресс-служба администрации г.о Красногорск]
Более двух десятков молодых представителей городского округа Красногорск выдвинули свои кандидатуры в муниципальный Молодежный парламент при местном Совете депутатов.
Комиссию по утверждению кандидатов составили замглавы городского округа Красногорск Наталья Тимошина, советник министра информационных и социальных коммуникаций МО Евгений Кулаков, депутат МособлДумы Роман Володин и депутаты местного Совета.
Сами потенциальные молодые парламентарии должны были представить себя и рассказать об общественно важных мероприятиях, в которых они участвовали. Члены комиссии могли задать конкурсантам дополнительные вопросы.
Депутат Володин отметил, что каждый из 23 участников был очень серьезно подготовлен и мог похвастаться интересным опытом. Однако в состав войдут лишь 15 лучших, которых определят после подсчета баллов и регламентированных процедур.