Два десятка человек выдвинули свои кандидатуры в Молодежный парламент Красногорска

Более двух десятков молодых представителей городского округа Красногорск выдвинули свои кандидатуры в муниципальный Молодежный парламент при местном Совете депутатов.

Комиссию по утверждению кандидатов составили замглавы городского округа Красногорск Наталья Тимошина, советник министра информационных и социальных коммуникаций МО Евгений Кулаков, депутат МособлДумы Роман Володин и депутаты местного Совета.

Сами потенциальные молодые парламентарии должны были представить себя и рассказать об общественно важных мероприятиях, в которых они участвовали. Члены комиссии могли задать конкурсантам дополнительные вопросы.

Депутат Володин отметил, что каждый из 23 участников был очень серьезно подготовлен и мог похвастаться интересным опытом. Однако в состав войдут лишь 15 лучших, которых определят после подсчета баллов и регламентированных процедур.