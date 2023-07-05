Два десятка дорог получат новое покрытие до конца лета в Ленинском городском округе

До конца этого лета обновят «одежку» двадцать автомобильных дорог общей протяженностью более 13 км.

На данный момент полностью завершены работы на шести автомобильных дорогах. Как рассказали в администрации Ленинского городского округа, преобразились Проспект Ленинского Комсомола, улицы Завидная, Советская, от дома №2Б до дома №6, в Видном, участки д. Калиновка-Каширское шоссе, Измайлово-Булатниково, а также ул. Советская, от дома №1 до дома №6, в Булатниково. Все эти дороги пользуются большой популярностью как у жителей, так и гостей округа. Отныне добираться по ним автомобилистам будет легко и комфортно.

Кроме того, продолжаются работы на улице Советская, от дома №6 до дома №21/22 в Видном и в поселке Развилка – от дома №10б до д. Ащерино. Здесь специалисты уже заменили бортовой камень, откорректировали колодцы ливневой канализации. Теперь они занимаются фрезеровкой асфальтового покрытия. До 15 июля работы по укладке асфальта будут завершены.

Отметим, что в Ленинском городском округе состоялись аукционы еще по 12 дорогам. До 1 августа этого года с подрядчиками будут заключены контракты.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спассский подчеркнул, что все работы идут в графике, отставаний нет. Он также добавил, что администрация муниципалитета тщательно контролирует работу подрядчиков.