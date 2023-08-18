Два десятка госуслуг оцифровали в Подмосковье с начала года
Фото: [Unsplash.com]
Более двадцати госуслуг в Подмосковье оцифровали с начала года, сообщили в Мингосуправления, ИТ и связи. Таким образом, жителям теперь не нужно предоставлять двадцать две тысячи бумажных документов.
По словам главы ведомства Надежды Куртяник, благодаря системе межведомственного взаимодействия жителям не нужно приходить в МФЦ, чтобы сверить документы.
«Портал госуслуг помогает ценить то, что действительно важно. Гораздо приятнее заполнить заявление со смартфона и провести время с семьей, чем стоять в очереди для получения справки или выписки», – добавила министр.
Электронные сервисы и услуги Подмосковья доступны на областном сайте госуслуг и в приложении «Добродел». На сайте госуслуг региона доступно 298 онлайн-услуг.