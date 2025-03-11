Два десятка вагонов поставит мытищинский Метровагонмаш в Белоруссию до конца 2025 года

Поставки осуществят до конца 2025 года. В обязанности компании из Подмосковья входит изготовление современных вагонов и их доставка заказчику. Новые вагоны будут сформированы в четыре состава. Предполагается, что в начале 2026 года они выйдут на линии минской подземки.

Мытищинский завод «Метровагонмаш» входит в состав «Трансмашхолдинга». Предприятие не первый год сотрудничает с республикой. Так, с конца 2024 года на Зеленолужской линии можно наблюдать 28 вагонов метро новой модификации, изготовленные «Метровагонмашем». При разработке и производстве поездов «Минск-2024» были учтены все пожелания заказчика. Одно из требований — использование комплектующих белорусского производства.

Изготовленные вагоны с расширенными дверными проемами и сквозными межвагонными переходами оборудованы эргономичными сидениями, системами адаптивного освещения, видеонаблюдением, USB-розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, объекты оснащены микроклиматом с обеззараживанием воздуха, автоматическим обнаружением и тушением пожара, системой оповещения пассажиров. Для маломобильных людей и детских колясок предусмотрены специально оборудованные места.

Подвижной состав обеспечен надежной шумо- и теплоизоляцией и асинхронными тяговыми электродвигателями российского производства. В качестве дизайна были выбраны цвета, которые считаются фирменными для Минского метрополитена.

Регулярное сотрудничество стран свидетельствует о стремлении сторон к дальнейшему развитию промышленного партнерства.