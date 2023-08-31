Два детских сада в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе поставили на кадастр

Два новых детских сада в жилом комплексе «Восточное Бутово» Ленинского округа получили кадастровые номера. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

В новые дошкольные образовательные учреждения пойдут 550 детей, они откроются 1 сентября. В министерстве уточнили, что в жилом комплексе проживают более 30 тысяч человек, в том числе, семьи с детьми, поэтому открытие новых детских садов здесь наиболее актуально. Отметим, что недавно на территории ЖК открылась поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.