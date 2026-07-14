Два дня — и почти месяц воды: синоптик сказал, как июль зальет Москву
Синоптик Голубев: июль принесет Москве 85–90 миллиметров осадков
Июль в Москве будет чуть более дождливым, чем обычно. Начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости сообщил, что суммарное количество осадков ожидается на уровне 85–90 миллиметров, что немного выше климатической нормы. При этом среднемесячная температура останется в пределах обычных значений.
По его словам, значительная часть влаги может вылиться на город всего за пару дней — местами за такой короткий период выпадет 60–70 процентов месячной нормы осадков.