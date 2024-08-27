Два ФАПа открыли в Дмитрове после ремонта
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Два фельдшерско-акушерских пункта открыли после ремонта в Дмитрове. Объекты расположены в деревнях Княжево и Бунятино, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В зданиях учреждений отремонтировали фасады и входные группы. Внутри были проведены отделочные работы. В ФАПе в Бунятино также привели в порядок кровлю.
Медицинскую помощь в этих ФАПах получают около трех тысяч человек. Жители могут пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию и льготные медикаменты. Также фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями.
«Жителям отдаленных территорий также должна быть доступна качественная медицинская помощь», - подчеркнул глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.