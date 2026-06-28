Два года лечил от бесплодия и скрывал жену: чем закончилась сказка о холостяке в Японии

Японский суд встал на сторону женщины, которую партнер два года вводил в заблуждение относительно своего семейного статуса. Ответчику предстоит выплатить компенсацию в размере свыше 4,6 миллиона иен — это приблизительно 2,2 миллиона рублей. Подробности истории раскрыло издание SoraNews24 .

Знакомство произошло через общих друзей. Мужчина представился холостяком и на протяжении всего романа поддерживал эту легенду. Отношения развивались стремительно: пара не просто планировала совместное будущее со свадьбой и детьми, но и прошла через процедуру лечения бесплодия. В итоге женщина забеременела.

Однако предложение руки и сердца так и не прозвучало. Нарастающие подозрения заставили будущую мать потребовать от избранника прямого ответа. Только тогда он признался, что давно состоит в официальном браке и уже воспитывает детей.

После родов обманутая женщина при поддержке собственных родителей обратилась в суд. Изначально исковые требования достигали 19 миллионов иен. Фемида удовлетворила требования частично, и в ходе разбирательства ответчик полностью признал факт обмана.