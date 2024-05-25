Два городских праздника отметили в Наро-Фоминском городском округе в пятницу

Вчера в Наро-Фоминском городском округе стартовало празднование Дня муниципалитета и Дня города воинской славы Наро-Фоминска. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Поясняется, что городскому округу исполнилось семь лет, 38 лет – Наро-Фоминску и 395 лет со времени первого упоминания об этой земле в истории.

Уточняется, что в рамках праздника главой муниципалитета Романом Шамнэ также было подписано соглашение об установлении побратимских отношений с муниципальным образованием Балтийский городской округ Калининградской области. Кроме того, малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» начинается нести свою службу на Балтийском флоте.

Кроме того, гостями праздника стали делегации из белорусского Бобруйска, Вязьмы, Воронежской области, Москвы, Республики Татарстан.

Добавляется, что Евгений Евдокимов и Владимир Мельников стали почетными гражданами Наро-Фоминского городского округа. Помимо этого, лучшие труженики муниципалитета также получили благодарность и благодарственное письмо губернатора Московской области, благодарственные письма Минсельхозпрода Подмосковья, награды главы городского округа.