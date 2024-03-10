Два индонезийских пилота прилегли на полчаса вздремнуть во время полета и чуть не угробили самолет
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Два пилота индонезийской авиакомпании Batik Air отстранены от работы за сон во время перелета с пассажирами на борту при перелете время перелета в столицу страны Джакарту с острова Сулавеси, сообщает AFP.
Отмечается, что инцидент произошел еще 25 января, но широкую огласку история получила только сейчас.
«Первый пилот после просьбы отдохнуть передал управление своему напарнику. Однако второй пилот тоже заснул. Когда через несколько минут после зафиксированной передачи управления центр управления в Джакарте попытался связаться с самолетом, то не получил ответа. Проснувшийся через 28 минут первый пилот немедленно разбудил коллегу, ответил Джакарте и вернул самолет на правильную траекторию полета», — приводится в публикации.
Указанный инцидент привел к ряду навигационных сбоев, однако ни члены экипажа, ни находившиеся на борту пассажиры не пострадали. Борт в итоге удалось посадить без проблем. По факту произошедшего проводится расследование, проинформировал гендиректор воздушного транспорта Кристи Энда Мурни.
«Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Baltik Air и других операторов полетов», — приводит агентство слова Мурни.