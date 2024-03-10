Два индонезийских пилота прилегли на полчаса вздремнуть во время полета и чуть не угробили самолет

«Первый пилот после просьбы отдохнуть передал управление своему напарнику. Однако второй пилот тоже заснул. Когда через несколько минут после зафиксированной передачи управления центр управления в Джакарте попытался связаться с самолетом, то не получил ответа. Проснувшийся через 28 минут первый пилот немедленно разбудил коллегу, ответил Джакарте и вернул самолет на правильную траекторию полета», — приводится в публикации.