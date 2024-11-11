Два инвестиционных проекта реализовали на воскресенском предприятии «Никогласс»

Завод «Никогласс» успешно реализовал два инвестиционных проекта, ориентированных на увеличение производственных мощностей предприятия и расширение ассортимента продукции.

Завод входит в активы корпорации «Технониколь» — крупнейшего производителя строительных материалов. На предприятии производят высококачественный стеклохолст, различные виды нетканых стеклосеток и комбинированные материалы, созданные на их основе.

«При проектировании предприятия кампания «Технониколь» всегда делает упор на экологичность. Например, на нашем предприятии используется специальное оборудование, инсинератор, который сжигает все газы, образующиеся в сушильной печи», — подчеркнул генеральный директор завода Виталий Шилин.

Реализация первого проекта способствовала увеличению мощности производства. Для нужд завода приобрели высокотехнологичный комплекс оборудования по производству нетканой стекло сети, который ввели в эксплуатацию. Принятые меры увеличили объемы выпуска, качество и прочность изготовляемой продукции, а также ее устойчивость к воздействию агрессивных сред.

Второй проект был ориентирован на запуск новой автоматизированной линии по перемотке и упаковке малярного стеклохолста. Новая линия оснащена системами контроля качества. Во время транспортировки готовая продукция сохраняет все свои свойства.

Стеклохолст и стеклосетки активно применяются как важные компоненты в производстве различных строительных материалов. В штат сотрудников предприятия входит около ста высококвалифицированных специалистов, которым предоставляют качественные условия труда. Кроме того, предприятие реализует программы по защите окружающей среды.