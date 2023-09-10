«Два из них явно фейки»: Илья Березкин сообщил о ложных сообщениях во время выборов в Подмосковье

«По этому инциденту при рассмотрении все вопросы были сняты. На трех участках была информация, будто бы там были выбросы бюллетеней в урны. Ни один из случаев не подтвердился. Два из них явно являются фейками. С этими товарищами сейчас проводится работа на уровне органов внутренних дел», — добавил Илья Березкин.