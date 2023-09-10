«Два из них явно фейки»: Илья Березкин сообщил о ложных сообщениях во время выборов в Подмосковье
Фото: [Мособлизбирком]
Голосование в Московской области продолжается. По информации на 15:00 свой выбор сделали уже больше половины избирателей региона. Свежие данные сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
«На сегодняшний день в избирательную комиссию Московской области подали 39 обращений. Это очень незначительное количество. Однако же на каждое из них мы внимательно реагируем и рассматриваем», — прокомментировал Березкин.
Четыре обращения были связанны с действием или бездействием участковых избирательных комиссий, пояснил председатель.
«По этому инциденту при рассмотрении все вопросы были сняты. На трех участках была информация, будто бы там были выбросы бюллетеней в урны. Ни один из случаев не подтвердился. Два из них явно являются фейками. С этими товарищами сейчас проводится работа на уровне органов внутренних дел», — добавил Илья Березкин.
Отмечается, что 29 из 39 обращений поступили на горячую линию.