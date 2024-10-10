Два коломенских проекта пробились в финал XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2024»

Коломенские проекты были признаны одними из самых интересных на престижной Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2024» в номинации «Лучший путеводитель» и в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма».

Разработки вышли в финал, где конкуренцию им составят свыше 300 проектов из разных уголков России и Московской области.

Разнообразные туристические маршруты, достопримечательности, ключевые исторические места и все, что может заинтересовать даже начинающего путешественника, собрали в единые материалы и представили на конкурсе. Участники постарались на славу. Особенно выделились коломенские проекты.

Так, в тройке лидеров по Центральному федеральному округу оказалась серия книг «Знакомьтесь: Коломна…». При этом в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма» в финал вышел проект «Полезные выходные в Коломне». Целая серия была тепло встречена жюри, признана познавательной и удобной.

«В серию на сегодняшний день входят пять путеводителей. Они ориентированы на туристов, которые собираются самостоятельно, без гида, путешествовать по Коломне. В финале нас ждет борьба с 13 проектами со всей России, представленными в этой номинации», — рассказали о своем проекте в Издательском доме «Лига».

Теперь проекты из Коломны получили шанс побороться за звание лучших в финале. Из 315 проектов от участников из 60 регионов РФ, в том числе Подмосковья, выберут самые полезные и интересные. Победители станут известны в конце октября на Международном форуме по этнотуризму, который состоится в Уфе.

Премия «Маршрут года-2024» проводится с 2014 года. Цель этого мероприятия — способствовать развитию туризма и поощрять инициативных предпринимателей, юридических лиц и других желающих помочь сфере туризма.