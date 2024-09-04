Два кроссовых мотоцикла одно из предприятий Долгопрудного отправило в зону СВО

Сегодня, 4 сентября, в зону специальной военной операции одно из предприятий Долгопрудного ООО «Доринг» передало два кроссовых мотоцикла. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«Мы хотим внести свой вклад в дело Победы. Для нужд специальной военной операции мы купили два мотоцикла, которые помогут выполнить ребятам боевые задачи. Все для фронта, все для Победы!», — рассказал заместитель директора ООО «Доринг» Сергей Руденко.

Подчеркнем, что кроссовые мотоциклы очень востребованы на СВО. Юркие, мощные они позволяют нашим солдатам быстро передвигаться по бездорожью, по изрытыми воронками от снарядов полям. С помощью этих железных коней бойцы закидывают штурмовиков в укрепы противников, доставляют еду и лекарства сослуживцам, вывозят раненых и умело уходят от украинских дронов.

На днях новенькие мотоциклы отправятся на фронт, куда их доставят долгопрудненские «Ночные Волки». На фронте технику поставят на вооружение и «переоденут» — перекрасят в защитный цвет.