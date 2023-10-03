Два медучреждения в Химках откроют после капремонта в 2024 году

В подмосковном городском округе Химки обновят педиатрическое отделение «НИКИ Детства» и роддом Химкинской областной больницы. Оба учреждения отремонтируют в рамках проекта «Здравоохранение Подмосковья».

Глава муниципалитета Дмитрий Волошин отдельно отметил поддержку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в строительстве новых медицинских учреждений в Химках, которые открыли за последнее десятилетие.

«Наша задача - обеспечить химчанам достойный уровень медицинского обслуживания», - отметил глава Химок.

Капремонт детского отделения выполнен наполовину. Подрядчик закончил снос всех старых конструкций и укрепил фасад здания. На втором этаже планируется создать зоны отдыха, а на первом - отделения, а также зоны для приема пищи и проживания маломобильных пациентов.

Что касается ремонта родильного дома, то его планируют завершить в 2024 году. Строители уже начали ремонт крыши. Здесь планируется обустроить палаты для рожениц с малышами и оборудовать операционные.