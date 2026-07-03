Два мэра за один день: кто ушел, почему и что теперь будет в Бредах и Копейске

В Челябинской области за один день свои посты добровольно оставили сразу два руководителя муниципалитетов. Как сообщило агентство Ura.ru в Telegram-канале, первым сложил полномочия 70-летний глава Брединского округа Николай Плохих, переизбранный на эту должность в декабре 2025 года. Причиной он назвал состояние здоровья.