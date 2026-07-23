Иностранцев больше нет: кто теперь рулит курсом рубля и куда движется доллар
Российский валютный рынок перестал зависеть от иностранного капитала, а его динамику теперь определяют исключительно внутренние игроки и экспортеры. Эксперт Алина Попцова рассказала, какие факторы будут давить на национальную валюту в августе и к какому курсу доллара стоит готовиться, пишет Прайм.
Почему август может стать тяжелым для рубля
Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова выделила ключевые механизмы, формирующие стоимость валюты в новых реалиях:
- Изоляция и узкий рынок: С 2022 года рынок лишился нерезидентов и иностранного портфельного капитала. Курс полностью зависит от продаж валютной выручки экспортерами и решений крупных локальных инвесторов.
- Факторы против рубля:
- Действия Минфина и ЦБ: Минфин перешел к покупкам валюты и золота (5,4 млрд руб. в день), а Банк России сократил объем нерегулярных интервенций почти в 8 раз — до 0,58 млрд руб. в день, что снижает предложение валюты.
- Нефтяной фактор: Падение цен на нефть и отказ США продлевать разрешение на продажу российской нефти сужают экспортные поступления.
- Инфляция и коррекция: Рост инфляционных рисков заставляет крупный капитал уходить в валютные активы и выводить их за рубеж.
- Поддерживающий фактор: Высокая реальная ключевая ставка Банка России делает рублевые депозиты и инструменты денежного рынка привлекательными для внутреннего капитала.
- Развилка по ставке ЦБ: Пауза в смягчении ДКП может спровоцировать падение рынка акций/ОФЗ и уход денег в наличную валюту, а ее снижение возможно лишь при признаках рецессии.
- Прогноз на конец августа: Наиболее реалистичным ориентиром для курса назван диапазон 78–80 рублей за доллар США.