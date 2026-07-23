В ЖК «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе появится новый дом

В ЖК «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе девелопер ГК «Гранель» возводит продолжает работы в обоих секциях строящегося корпуса 4, там завершены монолитные работы — строители полностью выполнили устройство монолитных конструкций. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут работы по монтажу внутренних инженерных систем, оконных конструкций и устройству кирпичной кладки. В рамках проекта на территории также ведется строительство поликлиники на 400 посещений в смену по КРТ. Медицинскую помощь пациентам там будут оказывать врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: хирург, оториноларинголог, невролог, эндокринолог, уролог и другие. Работы завершат в конце 2026 года.

В составе комплекса уже построен детский сад на 250 мест, его передают администрации округа. Там также построят школу на 1230 мест, на первых этажах жилых домов откроются объекты инфраструктуры: магазины, кафе, пункты услуг, аптеки. Помимо этого, на территории открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первой очереди автомобильной стоянки.

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