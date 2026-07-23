«Спартак» требует переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» подал протест с требованием переиграть матч за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

«Зенит» вырвал победу в серии послематчевых пенальти. Поводом для протеста «Спартака» стал тот факт, что арбитр Евгений Буланов не проводил жеребьевку перед серией, а сразу заявил, что пенальти будут пробиваться в ворота, за которыми находятся фанаты «Зенита». При этом он сослался на пожелания организаторов матча.

«Футбольный клуб „Спартак“ подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры судьей. Поэтому рассмотрим в данном случае и протест по данному матчу», — сказал Григорьянц в видео, опубликованном в соцсетях РФС.

Ранее бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов предположил, что в новом сезоне будет немало скандалов, связанных с «Зенитом».