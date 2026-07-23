Мясо и сладкие напитки против экологии: рацион молодежи оказался испытанием для климата

Молодое поколение часто считает себя более экологичным и ответственным по отношению к окружающей среде, но новое исследование показывает более сложную картину, пишет Daily Mail. Международная группа ученых из Бирмингемского университета проанализировала данные о питании в 149 странах за период с 2000 по 2019 год и выяснила, что дети, подростки и молодые взрослые в пересчете на одного человека создают больше выбросов парниковых газов, связанных с питанием, чем представители других возрастных групп.

Причина — не только в объеме еды, но и в ее составе. По данным авторов исследования, у представителей поколения альфа и поколения Z в рационе чаще встречаются мясо, молочные продукты, переработанная пища и сладкие напитки. Особенно важна доля красного мяса: исследования связывают его употребление с гораздо более высоким углеродным следом в атмосфере по сравнению с растительными вариантами питания.

Профессор Юли Шань считает, что выводы противоречат распространенному представлению о том, будто главными «углеродными» производителями являются пожилые люди. Как группа, люди старше 60 лет действительно обеспечивают большую часть прироста выбросов, но во многом это связано со старением населения, особенно в богатых странах.

Ученые подчеркивают: проблему нельзя решить простым призывом меньше потреблять. В странах с низким и средним уровнем дохода рост выбросов часто связан с улучшением питания. Поэтому политикам придется искать баланс между климатическими целями, здоровьем населения и доступностью полноценной еды.