Взрыв сока и контраст вкусов: Дарья Коган из Подмосковья раскрыла идеальный салат для жары из черешни и сыра

Лето — пора не только зноя, но и главной рубиновой ягоды сезона. Обычно черешню едят в чистом виде или добавляют в выпечку, но немногие догадываются сделать ее основой полноценного блюда. Авторским рецептом для жарких дней с REGIONS поделилась многодетная мама и опытная хозяйка Дарья Коган.

По словам Дарьи, этот салат — настоящее спасение в летний зной. Он хрустящий, легкий и не требует нагревания духовки. Сочная черешня отлично сочетается с солоноватым сыром и свежей зеленью, а простая заправка на основе цитрусов объединяет все ингредиенты. Блюдо подходит и как самостоятельный ужин, и как гарнир к мясу или рыбе.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Что понадобится для сборки

Для приготовления потребуется:

Черешня (темная и сладкая) — 300 г.

Смесь салатных листьев (руккола, корн или айсберг) — 200 г.

Козий сыр (можно заменить фетой или брынзой) — 100 г.

Кедровые орехи (или грецкие, миндальные лепестки) — около 30 г.

Свежая мята — небольшой пучок.

Для соуса: оливковое масло — 3 ст. ложки, лимонный сок — 1 ст. ложка, соль, перец, жидкий мед — 0,5 ч. ложки.

«Запомните железное правило: никогда не лейте соус заранее. Салат моментально даст воду и станет тряпичным. Заправляйте строго за минуту до того, как сесть за стол. И кладите мяты чуть больше, чем вам кажется нужным — именно она делает вкус объемным», — советует Дарья Коган.

Процесс приготовления

Все, по мнению хозяйки, готовится быстро и просто:

Черешню промыть, обсушить, удалить косточки и разрезать каждую ягоду пополам.

Салатные листья замочить в холодной воде на 5 минут, затем обсушить и порвать руками.

Мяту мелко нарезать.

Сыр нарезать кусочками или раскрошить пальцами.

Орехи обжарить на сухой сковороде до появления аромата (около 1,5 минуты).

Приготовить заправку: смешать масло, лимонный сок, соль, перец и мед.

Собрать салат непосредственно перед подачей: выложить листья, сверху — черешню, сыр, орехи, мяту и полить заправкой.

Важно: соус добавлять только перед подачей, иначе листья потеряют упругость. Не жалейте мяты — именно она придает блюду объемный вкус.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Кому стоит поставить этот салат на стол

Блюдо подходит для любой аудитории:

тем, кто устал от обычных овощных салатов и хочет новых сочетаний;

приверженцам здорового питания;

тем, кто хочет удивить гостей без долгой готовки;

в жаркую погоду, когда тяжелая пища вызывает сонливость;

детям — из-за яркого цвета и сладковатого вкуса.

Опыт хозяйки из Подмосковья подсказывает, что салат одинаково любят и взрослые, и дети. Кислота лимона смягчает жирность сыра, черешня дает сочность, а орехи добавляют приятную текстуру. Блюдо всегда вызывает восторг у гостей.

«У него нет возрастных ограничений. Малыши тянутся к ярким цветам и сладости, взрослые ценят необычное послевкусие. Здесь работает химия: кислота лимона гасит жирность сыра, черешня дает взрыв сока, а орехи заставляют челюсть работать. Гости съедают тазик и требуют раскрыть карты», — делится Дарья Коган.

Если чего-то не оказалось под рукой

Рецепт гибкий. Вместо козьего сыра можно взять брынзу или рикотту. Кедровые орехи заменяются семечками подсолнуха или дробленым фундуком. Вместо мяты подойдет базилик или мелисса. Для сытности можно добавить курицу или креветки.

Главный принцип: сладкий фрукт, соленый молочный продукт, много зелени и что-то хрустящее. Остальное — дело вкуса и фантазии.

«Кухня любит смелых. Закончился один сорт сыра — открывайте другой. Главное — держать в голове формулу: сладкий фрукт, соленый молочный продукт, много свежей травы и обязательно что-то твердое для хруста», — подчеркивает Дарья Коган.

Ранее сообщалось, как засолить клубнику и получить пикантный соус к мясу — рецепт шеф-повара из Подмосковья.